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- 24 Eki 2020 - 10:57

Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Öğretmen 7. Bölüm izle makalemizle birlikte, Öğretmen dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Öğretmen 7. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Öğretmen 7. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Öğretmen dizisi ve 7. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarında yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran Öğretmen dizisi tüm hızı ile devam ediyor. Japon yapımı olan Mr. Hiiragi's Homeroom dizisinden uyarlama olan Öğretmen dizisi farklı senaryosu ile ilgi çekiyor. Yayınlanan ilk bölümü ile ciddi bir hayran kitlesi oluşan dizinin yeni bölümleri her hafta pazar günleri saat 20.00'da ekrana geliyor.

Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin'in oynadığı Öğretmen dizisi yayınlanan her bölümü ile heyecan uyandırmaya devam ediyor. Fizik öğretmeni Akif Erdem'in Küçükkapı Lisesi'nde öldürülen Rüya isimli öğrencinin katilini bulmak ve öğrencilerine iyi insan olmanın önemini anlatmak için girdiği tehlikeli yolda yaşananların anlatıldığı Öğretmen dizisi tüm heyecanı ile devam ediyor. FOX TV'nin iddialı yapımlarından olan Öğretmen dizisinde yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

Öğretmen Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Öğretmen dizisi geçen hafta yayınlanan son bölümü ile heyecanı yükseltmeye devam etti. Katili bulmaya her gün daha çok yaklaşan Akif Erdem ve öğrenciler arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiyor.

6. bölümü ile ekrana gelen Öğretmen dizisinde ortaya çıkan avcı bilgisi ortalığı karıştırdı. 12A sınıfında ortaya çıkan avcı bilgisi ile Küçükkapı Lisesi öğretmenleri de zan altında kalmaya başladı. Öğrencilerden biri suçlu olabilecek bir öğretmenle ilgili geri dönüşü olmayan bir açıklama yapar. Sınıfta ise bir öğrencinin yanlış bir hareketi yeniden herkesin can güvenliğini tehlikeye attı. Bu sırada Küçükkapı Lisesi'ne gelen Zeynep kendisini kimin tehdit ettiğini bulmak ister. Zeynep'in gelmesini fırsat bilen Yılmaz ise Akif'in oyununu bozmak için Zeynep'ten yardım ister. Akif ve Zeynep karşılaşması duygusal anlara sebep olur.

Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Öğretmen dizisinin heyecanlı geçen 6. bölümünden sonra merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Akif Erdem'in yolun sonuna gelindiğini söylemesi izleyicide merak uyandırdı. Bununla beraber Akif Erdem ve zan altındaki öğretmenin konuşması ve 12A sınıfı öğrencilerinin Akif Erdem'e karşı sevecen tavırları dikkat çekti. Öğretmen dizisi beklenen yeni bölümü ile 25 Ekim pazar akşamı FOX TV'de.

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24 Eki 2020 - 10:57 - Dizi Fragmanları

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