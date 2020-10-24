Karasu Nehri çevresindeki sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu
Karasu nehri Özellikle doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının beğenisini toplayan nehir ve çevresi, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen Erzincan'daki Karasu Nehri ve çevresi, sonbaharda sunduğu manzarayla ilgi çekiyor.
Fırat Nehri'nin can damarı kabul edilen ve Kemah Boğazı'ndaki dik kayalar ile Kemaliye ilçesindeki derin kanyon arasından geçen Karasu Nehri çevresindeki ağaçlar sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Her mevsim ayrı bir güzellik sunan ve Erzincan Ovası'nı boydan boya geçen nehrin çevresindeki ağaçlarda sonbaharın gelişiyle oluşan farklı renkler nehrin mavi tonuyla buluşunca yöreye gelen ziyaretçilere farklı güzellikler sunuyor.
Özellikle doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının beğenisini toplayan nehir ve çevresi, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.
24 Eki 2020 - 16:05 AA Erzincan- Gezi Rehberi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.