25 Eki 2020 - 09:11
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Isparta'da ticari taksiyle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Isparta'da ticari taksiyle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Kılıç'ın kullandığı 32 SN 241 plakalı motosiklet, Ulvikale Mahallesi Çarıksaraylar kavşağında Mehmet Çelik yönetimindeki 42 GAP 18 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve takside yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosikletin sürücüsü Kılıç, kurtarılamadı.
# 1 ÖLÜ, Isparta, kaza, motosiklet, Taklsi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.