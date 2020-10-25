Esenyurt'ta taksicinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı
İki zanlının toplam 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Aras'ın öldürülmesi olayına ilişkin firari şüphelilerden Rahmi K. (31) ve Emrah K'yi (27) 21 Ekim'de Başakşehir'de yakaladı.
Esenyurt'ta taksi şoförü Taner Aras'ın öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adile Naşit Bulvarı üzerinde iki taksi durağı arasında yolcu alma-verme nedeniyle çıkan tartışmada Aras'ın öldürülmesi olayına ilişkin firari şüphelilerden Rahmi K. (31) ve Emrah K'yi (27) 21 Ekim'de Başakşehir'de yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Rahmi K. ve Emrah K'nin ondörder ayrı suçtan emniyette suç kayıtlarının olduğu, Aras'ın öldürülmesi olayında silah kullanan kişiler oldukları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
- Olay Nasıl Olmuştu
Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta iki taksi durağı arasında yolcu alma-verme nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taksi şoförü Taner Aras silahla vurularak hayatını kaybetmişti.
Polis olaya ilişkin 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.