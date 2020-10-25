Artvin'de kimliğini unutan KPSS adayının yardımına trafik polisleri koştu
Kimliğini, kendisini sınav yerine getirdikten sonra kent merkezine giden arkadaşının aracında unuttuğunu hatırlayan Çaloğlu, yerleşkedeki trafik polislerinden yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu araca yönlendirilen polis ekipleri, Çaloğlu'nun kimliğini alarak Artvin Çoruh Üniversitesine geldi.
Artvin'de, Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) Ön Lisans oturumu öncesi kimliğini evde unutan adayın imdadına trafik polisleri yetişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( ÖSYM) düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu için Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'ne gelen Abdullah Çaloğlu, sınava kısa süre kala kimliğinin yanında olmadığını fark etti.
Kimliğini, kendisini sınav yerine getirdikten sonra kent merkezine giden arkadaşının aracında unuttuğunu hatırlayan Çaloğlu, yerleşkedeki trafik polislerinden yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu araca yönlendirilen polis ekipleri, Çaloğlu'nun kimliğini alarak Artvin Çoruh Üniversitesine geldi.
Yerleşke önünde bekleyen Çaloğlu'na kimliği teslim eden polis, adayı, salon kapılarının kapanmasına 1 dakika kala sınava gireceği binaya kadar getirdi. Çaloğlu, sınav bitiminde polis ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti. Sınava bir dakika kala içeri girebildiğini belirten Çaloğlu, "Allah razı olsun. Polisler olmasaydı sınava giremezdim. Çok teşekkür ediyorum." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali - Allah askerimizi polisimizi başımızdan eksik etmesin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.