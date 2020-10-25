Mersin'de vatandaşlar güzel havanın tadını denizde çıkarıyor
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nde sıcak havayı değerlendirmek isteyen ilçe sakinleri ve tatilciler, sahillerde yoğunluğa neden oldu.
Mersin'de vatandaşlar güzel havanın tadını denizde çıkarıyor . Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcak havayı fırsat bilenler, sahillerde vakit geçiriyor. Hava sıcaklığının 31 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesindeki sahil kesimleri, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nde sıcak havayı değerlendirmek isteyen ilçe sakinleri ve tatilciler, sahillerde yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar plajda güneşlenirken, bazıları da denize girip serinlemeye çalıştı. Çocuklar da kumsalda oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.
Bazı tatilcilerin de su sporları yaparak eğlendiği görüldü.
25 Eki 2020 - 15:10 AA Mersin- Gezi Rehberi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.