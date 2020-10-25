Mersin'de vatandaşlar güzel havanın tadını denizde çıkarıyor . Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcak havayı fırsat bilenler, sahillerde vakit geçiriyor. Hava sıcaklığının 31 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesindeki sahil kesimleri, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nde sıcak havayı değerlendirmek isteyen ilçe sakinleri ve tatilciler, sahillerde yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar plajda güneşlenirken, bazıları da denize girip serinlemeye çalıştı. Çocuklar da kumsalda oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı tatilcilerin de su sporları yaparak eğlendiği görüldü.