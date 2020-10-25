2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
30 ülkeden 110 sporcunun katıldığı organizasyon, zorlu mücadeleye sahne oluyor
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden startı verilen şampiyonaya katılan sporcular, 110 kilometrelik parkurda mücadele ediyor.
Sporcular, parkurun 10. kilometresindeki Uzunköy'de yer alan bölgede, su ve teknik destek aldı.Bölgede ikamet eden vatandaşlar ve çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları karşıladı.
Dağlık bölgedeki etapları ve çamurlu araziyi geçmeye çalışan sporcular, bitiş çizgisine önce ulaşmak için çaba sarf ediyor.Öte yandan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis helikopterine binerek parkuru havadan denetledi.
30 ülkeden 110 sporcunun katıldığı şampiyona, akşam saatlerinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.