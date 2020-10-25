Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek

Bartın'da modifiye araç tutkunları, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek için konvoy oluşturdu.Yalı bölgesinde toplanan 100'e yakın sürücü, araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı.

Onur Üre, gazetecilere, modifiye araç tutkunları olarak, Azerbaycan milletine ve ordusuna desteklerinin sonsuz olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın mücadelesinin zaferle sonuçlanacağına inandıklarını kaydetti. Daha sonra araçlarına binen sürücüler, şehir turu attı.Vatandaşlar da konvoya alkışlarla destek verdi.