Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek
Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturdu.Yalı bölgesinde toplanan 100'e yakın sürücü, araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı.
Bartın'da modifiye araç tutkunları, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek için konvoy oluşturdu.Yalı bölgesinde toplanan 100'e yakın sürücü, araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı.
Onur Üre, gazetecilere, modifiye araç tutkunları olarak, Azerbaycan milletine ve ordusuna desteklerinin sonsuz olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın mücadelesinin zaferle sonuçlanacağına inandıklarını kaydetti. Daha sonra araçlarına binen sürücüler, şehir turu attı.Vatandaşlar da konvoya alkışlarla destek verdi.
25 Eki 2020 - 17:38 AA - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.