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- 25 Eki 2020 - 17:47

Trafik kurallarını ihlal eden tanker sürücüsüne ceza

Trafik kurallarını ihlal eden tanker sürücüsü Yunus H.'ye abartı egzozdan bin 228 TL, ardı ardına birden fazla şerit değiştirme, makas atmaktan bin 228 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kurallara aykırı olarak araçlarda bulundurmak ve bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 132 TL olmak üzere toplam 2 bin 588 TL para cezası işlemi uygulandı.

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Küçükçekmece'de abartı egzoz ve yüksek sesle müzikle çevreye rahatsızlık veren tanker sürücüsüne 2 bin 588 lira para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan çalışmalarda 34 ZB 6333 plakalı araç sürücüsünün Yunus H. olduğu tespit edildi.

Yunus H.'ye abartı egzozdan bin 228 TL, ardı ardına birden fazla şerit değiştirme, makas atmaktan bin 228 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kurallara aykırı olarak araçlarda bulundurmak ve bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 132 TL olmak üzere toplam 2 bin 588 TL para cezası işlemi uygulandı.

Öte yandan, tankerin teknik şartları yerine getirilene kadar trafikten men edildiği öğrenildi.
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25 Eki 2020 - 17:47 AA İstanbul- Asayiş

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