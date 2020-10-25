Trafik kurallarını ihlal eden tanker sürücüsüne ceza
Trafik kurallarını ihlal eden tanker sürücüsü Yunus H.'ye abartı egzozdan bin 228 TL, ardı ardına birden fazla şerit değiştirme, makas atmaktan bin 228 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kurallara aykırı olarak araçlarda bulundurmak ve bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 132 TL olmak üzere toplam 2 bin 588 TL para cezası işlemi uygulandı.
Küçükçekmece'de abartı egzoz ve yüksek sesle müzikle çevreye rahatsızlık veren tanker sürücüsüne 2 bin 588 lira para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan çalışmalarda 34 ZB 6333 plakalı araç sürücüsünün Yunus H. olduğu tespit edildi.
Yunus H.'ye abartı egzozdan bin 228 TL, ardı ardına birden fazla şerit değiştirme, makas atmaktan bin 228 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kurallara aykırı olarak araçlarda bulundurmak ve bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 132 TL olmak üzere toplam 2 bin 588 TL para cezası işlemi uygulandı.
Öte yandan, tankerin teknik şartları yerine getirilene kadar trafikten men edildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.