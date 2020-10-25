Karabük'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Karabük'te su tankeri ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Ergin E, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Nejdet D. (52) idaresindeki 02 HK 464 plakalı su tankeri, Babasultan Mahallesi Karabük- Bartın yol ayrımındaki kavşakta, Hilmi A. yönetimindeki 67 AE 214 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Ergin E, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.