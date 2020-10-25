Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, içerde diğer çocuklarının mahsur kaldığını belirterek itfaiyeyi aradı.Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan çocuklar Ömer Hamza (9) ve Eymen Topçu'yu (5) kurtardı. Çocukların cenazeleri, Ferizli ilçesinde toprağa verildi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 çocuk hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde Fatih Topçu'ya ait evde yangın çıktı.
Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, içerde diğer çocuklarının mahsur kaldığını belirterek itfaiyeyi aradı.Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan çocuklar Ömer Hamza (9) ve Eymen Topçu'yu (5) kurtardı.
Yangını haber alarak eve gelen ve yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan 2 çocuk kurtarılamadı.
Adli Tıptaki işlemler tamamlanınca yakınları tarafından alınan çocukların cenazeleri, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'ne getirildi.burada kılanan cenaze namazında aile bireylerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Daha sonra çocukların cenazeler mezarlıkta toprağa verildi.Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.