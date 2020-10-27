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- 27 Eki 2020 - 12:24

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölüm Full İzle! 27 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Elif Duman
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Uzun zamandır ekran macerası devam eden dizi ilgi ile takip ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken yapım her hafta salı günleri saat 20.00'da ekrana gelmeye devam ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya ve Ozan Akbaba gibi isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Hızır Çakırbeyli karakteri ile Oktay Kaynarca ekrana damga vuruyor. Dizide Çakırbeyli ailesinin düşmanları ile mücadelesi anlatılıyor. Birçok ailenin düşmanlık beslediği Çakırbeyli ailesinin aksiyon dolu hayatının anlatıldığı dizinin her hafta yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin 168. Bölümünde Neler Oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümüne Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar aileleri arasında gerilimin tırmanışı ekrana geldi. Dizi son bölümündeki aksiyon dolu sahneler ile dikkat çekti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 168. bölümünde Hızır Reis kardeşleri ile uğraşmaya devam ediyor. Asla suların durulmadığı Çakırbeyli ailesinde Alparsalan'ın başına buyruk tavırları ile uğraşan Hızır Reis bir de İlyas'la uğraşmak zorunda kalır. Ölümden dönen Hızır Reis bunun sorumlusu olan Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Ancak İlyas abisinden habersiz infaz kararı verir. Bu kararla abisini önemli bir kararın eşiğine getiren İlyas, Yaman Korkmaz'a da ders verir. Bu sırada düşünmeden hareket etmeye devam eden Alparslan ise tuzağa düşer. Ancak amcası gelip onu alır. Korkmazlar, Sincanlılar ve Çakırbeyli ailelerinin arasındaki düşmanlığa Façalılar da katılır. Bir cephe olan Haşmet Façalı ile ilgili büyük bir sır ortaya dökülür.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 169. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünden sonra merakla beklenen 169. fragman yayınlandı. Fragmandaki çatışmalar ve aksiyon dolu sahneler dikkat çekti.

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27 Eki 2020 - 12:24 - Dizi Fragmanları

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