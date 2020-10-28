Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Ekim Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının sevilen sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah tüm hızı ile devam ediyor. Renkli konsepti ile sevilen program yayınlanan her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı hafta içi her gün saat 09.45'te ekrana geliyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelen programda her hafta birbirinden renkli konuklar ve konular ekrana taşınıyor. Sanat dünyasının popüler isimlerinin konuk olduğu programda çok özel açıklamalar ve merak edilen magazin gündemleri konuşuluyor. Sevilen sabah programında magazinden sağlığı, mutfaktan astrolojiye birçok konu da tartışılıyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 27 Ekim Programında Neler Odu?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün yayınlanan bölümünde yine eğlence doruğa çıktı. Ebru Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın konuk olduğu 27 Ekim programında sevilen türkülerle müzik şöleni yaşandı. Serkan Çağrı'nın da klarneti ile eşlik ettiği müzik şöleni eğlence dolu dakikalar yaşattı. Birçok farklı konunun da konuşulduğu programda hem eğlence hem de bilgi bir arada yer aldı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 28 Ekim Konukları Kim?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında dünkü yayından sonra 28 ekim konukları ve gündemleri tanıtım filmş ile yayınlandı. 28 Ekim programına konuk olacak Emirkan herkesin ağzına dolanan şarkıları ile müzik şöleni yaşatacak. Programın müzik köşesinde pop müziğin sevilen isimlerinden Nil Karataş da yer alacak. İkilinin şarkıları ile renk katacağı programa özel açıklamaları ile Emel Yıldırım da konuk oluyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 28 Ekim yayınına gelecek diğer konuk ise Dr. Fevzi Özgönül olacak. Özgönül sağlıklı yaşam önerileri ile seyirci ile buluşacak. Demet Akalın'ın da sürprizlerinin olacağı programda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı eğlence ve bilgi dolu yeni bölümü ile bugün saat 09.45'te ekranlarda olacak.