Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Ekim 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 28 Ekim Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında ekrana gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı tüm hızı ile devam ediyor. Ele aldığı çapıcı olaylarla seyirciyi ekrana kilitleyen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı Türkiye'nin gündemlerinin belirlemeye devam ediyor. Sevilen gündüz kuşağı programı hafta içi her gün saat 10.00'da ekrana geliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında çarpıcı olaylar gün ışığına çıkarılmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin çalışmaları ile şüpheli cinayetler araştırılıyor, yıllardır kayıp olan insanlar bulunuyor ve dağılmış aileler bir araya getiriliyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programı çözüme kavuşturduğu birçok olayla gündem olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden olan Müge Anlı programıyla olduğu dibi sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 27 Ekimde Neler Yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının 27 Ekimde yayınlanan bölümünde yine birçok çarpıcı gündem ele alındı. Filiz Akyüz'ün şüpheli cinayetinde yaşanan gelişmelerin konuşulduğu programda kayıp Yaşar Bayka ile ilgili yani gelişmeler de ekrana taşınacak.

24 yaşındaki 1 çocuk annesi geçtiğimiz haftalarda gaz patlaması sebebi ile hayatını kaybetmişti. Genç kadının şüpheli ölümü aileyi Müge Anlı'ya getirmişti. Konu ile ilgili yani gelişmeler yaşandı. Filiz Akyüz'ü boşanmak üzere olduğu kocasının öldürdüğünden şüphelenen aile, genç kadının yakın arkadaşlarının ifadeleri konuyu derinleştirirken Filiz Akyüz'ün ilişki yaşadığının iddia edildiği İsmail Aydın canlı yayına katıldı. İsmail Aydın'ın da bildikleri paylaştığı program Filiz Akyüz ölümünde kasıt olup olmadığı araştırılmaya devam ediyor. Programın diğer gündemi ise 42 yaşındaki Yaşar Bayka'nın Kütahya'da ortadan kaybolması oldu. Eşine kızan Yaşar Bayka tedavi edilmesi gereken çocuklarını da bırakıp ortadan kayboldu. Programda Gamze Cabadağ'ın kimliğini alıp almadığı da konuşuldu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 28 Ekim Gündemleri Neler?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının 27 Ekim yayınından sonra Filiz Akyüz'ün ölümü ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı genç kadının kocası ile beraber yaşadığı eski evine neden gittiğini ve neden tüm ocakların açık olduğunu araştırmaya devam ediyor. Yaşar Bayka'nın da aranmaya devam edildiği program yeni yayını ile bugün saat 10.00'da ekrana gelecek.