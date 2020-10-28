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- 28 Eki 2020 - 23:44

Ankara'da Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi

Mevlit Kandili münasebetiyle Ankara'nın simge camileri Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun'a gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve vaaz dinleyip namaz kıldı.Mevlit Kandili dolayısıyla camilere gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak ibadetini yaptı

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Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi. Mevlit Kandili dolayısıyla camilere gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak ibadetini yaptı. Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerin hoparlörlerinden salavat sesleri yükseldi.

Mevlit Kandili münasebetiyle başkentin simge camileri Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun'a gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve vaaz dinleyip namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlarda, Hazreti Muhammed'in manevi şahsiyetini selamlama anlamına gelen salavat sesi, saat 21.00 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yükseldi.
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28 Eki 2020 - 23:44 Ankara- Kültür - Sanat

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