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/ 28 Eki 2020 - 23:44

Ankara'da Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi

Mevlit Kandili münasebetiyle Ankara'nın simge camileri Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun'a gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve vaaz dinleyip namaz kıldı.Mevlit Kandili dolayısıyla camilere gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak ibadetini yaptı