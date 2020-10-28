Ankara'da Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi
Mevlit Kandili münasebetiyle Ankara'nın simge camileri Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun'a gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve vaaz dinleyip namaz kıldı.Mevlit Kandili dolayısıyla camilere gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak ibadetini yaptı
Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi. Mevlit Kandili dolayısıyla camilere gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak ibadetini yaptı. Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerin hoparlörlerinden salavat sesleri yükseldi.
Mevlit Kandili münasebetiyle başkentin simge camileri Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun'a gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve vaaz dinleyip namaz kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlarda, Hazreti Muhammed'in manevi şahsiyetini selamlama anlamına gelen salavat sesi, saat 21.00 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yükseldi.
28 Eki 2020 - 23:44 Ankara- Kültür - Sanat
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.