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- 29 Eki 2020 - 11:42

Yeni Hayat 9. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Elif Duman
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Yeni Hayat 9. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Kanal D'nin sevilen dizisi Yeni Hayat 9. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Dizi bugün yayınlanacak bölümü ile final yapacak. Senaryosu ile sevilen dizinin final kararı izleyenleri üzdü. Her hafta perşembe günleri saat 20.00'da ekrana gelen dizi bugün son kez yayınlanacak.

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Apaydın ve Nilperi Şahinkaya'nın oynadığı Yeni Hayat dizisi, kocasından şiddet gören Yasemin ile eski bordo bereli Adem'in kesişen yollarını ve aralarında başlayan imkansız aşkı anlatıyordu. Kısa zamanda belli bir izleyici kitlesi oluşan dizinin final kararı alması sevenlerini üzdü.

Yeni Hayat Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni Hayat dizisinde yaşanan beklenmedik gelişmeler izleyiciyi şaşırttı. Final bölümü ile ekrana gelecek dizide geçen hafta ilginç olaylar yaşandı.

Yeni Hayat dizisinin son bölümünde Nevin, Yasemin ve Adem'i yakınlaşmış bir şekilde görünce çok sinirlenir. Kıskançlık krizine giren Nevin aynı zamanda hayal kırıklığına da uğramıştır. Adem olanları açıklamak istese de Nevin asla dinlemez. Bu sırada Yasemin Timur'un kendisine boşanma evraklarını imzalattığını öğrenmiştir. Tüm mal varlığının da kendisine bırakıldığını gören Yasemin Timur'un bu hareketine anlam veremez. Boşanmayı fırsat bilen Yasemin evden kaçmaya karar verir. Ancak bunun için Adem'in yardımına ihtiyacı vardır. Adem ve Yasemin yeni planlar yaparken, Nevin ise ikilinin ne kadar yakın olduğunu Timur'a söyler. Timur Nevin'e belli etmese de kıskançlık krizi geçirmeye başlar. Tüm bu yaşananlara Yasemin'in gördüğü şiddeti gizlememesi de eklenir. Ev halkı Yasemin'in halini görünce inanamaz.

Yeni Hayat Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni Hayat dizisinin son bölümünden sonra merakla beklenen 9. bölüm fragmanı geldi. Fragmanda Timur'un Adem'i kovması ve Yasemin'in evi terk etmesi dikkat çekti. Final bölümü ile ekrana gelecek dizi bugün saat 20.00'da Kanal D'de.

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29 Eki 2020 - 11:42 - Dizi Fragmanları

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