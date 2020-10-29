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- 29 Eki 2020 - 23:32

Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 19.23'te başlayan gösteride; yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlere yer verildi. Bunun yanı sıra Türk bayrağı gösterisi de sunuldu.

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Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı.

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 19.23'te başlayan gösteride; yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlere yer verildi. Bunun yanı sıra Türk bayrağı gösterisi de sunuldu.

Havai fişek şeklindeki ışık gösterisinde Azerbaycan’a destek olmak amacıyla Azerbaycan bayrağı da yansıtıldı.

"Cumhuriyet" temalı ışık gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nde yapılan ikinci yayın testleri geçen ay başarıyla tamamlanmış; tüm radyo yayınları kuleye taşınarak kuleden verilmeye başlanmıştı. Kulenin yayına başlamasının ardından Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'daki işlevsizleşen ve görüntü kirliliği oluşturan verici antenlerin kaldırılma çalışmaları sürüyor.
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29 Eki 2020 - 23:32 AA İstanbul- Ekonomi

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