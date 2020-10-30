Müge Anlı Tamamı Tek Parça 30 Ekim 2020 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 30 Ekim Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı tüm hızı ile devam ediyor. Gündüz kuşağının sevilen programı birbirinden çarpıcı olayları ekrana taşıyor. ATV'nin reyting rekortmeni programında ele alınan konular Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ekrana geliyor.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği programda dağılmış aileler bir araya getiriliyor, kayıplar bulunuyor ve sır olmuş cinayetler açığa çıkarılıyor. Birbirinden çarpıcı olayları ekrana taşıyan Müge Anlı Ve Tatlı Sert programı ilgi ile takip ediliyor. Sevilen programın sunucusu Müge Anlı, sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 29 Ekimde Neler Yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının 29 Ekim bölümünde yine şaşırtan gelişmeler yaşandı. Her gün farklı gündem ve gelişmelerin ele alındığı programın dünkü bölümünde Filiz Akyüz cinayeti ile ilgili beklenmedik itiraflar ortaya çıktı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün yayınlanan bölümünde 24 yaşındaki Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü tartışıldı. Bir çocuk annesi olan Filiz Akyüz'ün boşanma aşamasında olduğu eşinin evinde gaz patlaması ile ölmesi sonucu, genç kadının ailesi Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmıştı. Filiz Akyüz'ün boşanma aşamasında olduğu eşi Özkan tarafından öldürüldüğünü düşünen ailenin programa katılması ile olayla ilgili farklı gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı ve ekibinin araştırmaya devam ettiği Filiz Akyüz'ün yasak aşk kurbanı mı olduğu merak ediliyor. Müge Anlı'nın 29 ekim gündemlerinden biri de Ordu'da kaybolan emekli astsubay Remzi Beyazıt olmaya devam ediyor. 58 yaşındaki Remzi Beyazıt'ın nerede olduğu ise araştırılmaya devam ediliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 30 Ekim Gündemleri Neler?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının 30 Ekim bölümünde Filiz Akyüz hakkında iddia edilen yasak aşkın ayrıntıları tartışılmaya devam edilecek. Remzi Beyazıt'ın kaybolması ile ilgili yani ayrıntıların da ekrana taşınacağı program saat 10.00'da ATV'de yayınlanacak.