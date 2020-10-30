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- 30 Eki 2020 - 11:29

Babil Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Milyonları ekrana kilitleyen Babil dizisinin yayınlanan bölümlerini izlemek istiyorsanız Babil son bölüm izle, Babil 18. Bölüm izle makalemizle; çok sevilen Babil dizisinin son bölümünü izleyebilir ve dizi ile ilgili bütün detaylara kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Babil 18. Bölüm tek parça izle kısmı ile Babil dizisini reklamsız izleyebilirsiniz. Babil dizisinin yayınlanan fragmanına bakmak için ise sitemizde yer alan erişim kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Babil Dizisi 18. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Babil dizisi 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan Babil dizisinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Ünlü oyuncularla dolu kadrosu ile sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olan Babil her hafta cuma günleri saat 20.00'da Star TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Babil dizisinin başrollerini Halit Ergenç, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Onur Saylak oynuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile ilgi çeken dizi idealist bir profesör olan İrfan'ın işten atılması ve oğlu Deniz'in hasta olduğunu öğrenmesi ile çocukluk arkadaşı Egemen'le girdiği yolda yaşananları anlatıyor. İrfan'ın her geçen gün dengelerin değiştiği bir oyun içinde ayakta kalmaya çalışma hikayesinin anlatıldığı Babil dizisi ilginç senaryosu ve hafif tempolu sahneleri ile seviliyor.

Babil Dizisi 17. Bölümde Neler Yaşandı?

Babil dizisinin geçen hafta cuma günü 17. bölümü ekrana geldi. İrfan'ın yine risklerle dolu bir yolda yürüdüğü bölümde dostla düşmanın değişmesi seyirciyi şaşırttı. Egemen ve İrfan ilişkisinin form değiştirmesi ile yaşanacaklar merak edilmeye başlandı.

Babil dizisinin son yayınlanan 17. bölümünde İrfan yine birçok tehlike ve korku ile karşı karşıya kalıyor. Eda ve Egemen'in evlenmesi İrfan'ı korkunç şekilde etkiler. Bu evliliğin Deniz ile aralarına mesafe koyması İrfan'ı korkutur. Tıpkı İrfan gibi Deniz de babasının yerine Egemen'in geçmesinden son derece rahatsızdır. İrfan Deniz'i düşünürken  Süleyman ise yeni planlar yapmaktadır. İrfan'ı oyundan atmak isteyen Süleyman'ın planı İlay'ı zor durumda bırakır. İlay eski aşkı İrfan ile kocası Süleyman arasında seçim yapmak zorunda kalır. İlay'ın aklı ile kalbi arasında sıkışıp kalmışken ne yapacağı merak ediliyor. Tüm bunlar olurken Ayşe ise deşifre olmamak için yeni bir seçim yapmak zorunda kalır. Hakan'a deşifre olmak istemeyen Ayşe'nin neyi seçeceği ise merak ediliyor.

Babil Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Babil dizisinin akıllara bir sürü soru işareti getiren 17. bölümünden sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin bir kararın eşiğinde olduğu Babil dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

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30 Eki 2020 - 11:29 - Dizi Fragmanları

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