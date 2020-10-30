İzmir'de Deprem, Bugün Neler Oldu? İzmir Deprem Son Dakika (Canlı Yayın)

Anadolu Ajansı tarafından geçilen son dakika haberine göre İzmir'de çok şiddetli bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem Ege ve Marmara bölgesinden hissedildi. AFAD tarafından gelen son dakika haberine göreyse saatler 14:51'i gösterdiğinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü ise İzmir Seferihisar olarak açıklandı.

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AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD: " Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları gönderildi."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.