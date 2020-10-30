İzmir'de Deprem, Bugün Neler Oldu? İzmir Deprem Son Dakika (Canlı Yayın)
Alınan son dakika haberine göre İzmir'de 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sadece İzmir'i değil, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'den de yoğun bir şekilde hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek istediği için yoğunluk sebebiyle hatlar kesildi.
Anadolu Ajansı tarafından geçilen son dakika haberine göre İzmir'de çok şiddetli bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem Ege ve Marmara bölgesinden hissedildi. AFAD tarafından gelen son dakika haberine göreyse saatler 14:51'i gösterdiğinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü ise İzmir Seferihisar olarak açıklandı.
Canlı Yayın
AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.
AFAD: " Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları gönderildi."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.