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- 30 Eki 2020 - 18:43

Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde YENİ deprem oldu

İzmirde deprem bugün kaç şiddetinde oldu

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), saat 18.14'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem, Ege Denizi'nde Kuşadası'na 20,3 kilometre uzakta, yerin 7,73 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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30 Eki 2020 - 18:43 AA Ankara- Yaşam

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