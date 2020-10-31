Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Jandarma ekipleri tarafından Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ile Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ile Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Hisar ve Avlamış mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip ile titizlikle yürütülen analiz çalışmaları sonucunda, Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan 14 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında nitelikli hırsızlık, suç eşyasının satın alınması" gibi suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli tutuklandı. Dört zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.