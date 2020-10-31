Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
,Konya'nın Ilgın ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Mehmet Pascı idaresindeki 01 EDN 12 plakalı minibüs, Kapaklı Mahallesi yakınlarında, Ömer Aksoy yönetimindeki 68 KV 568 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampola devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Gülperi, İrfan, Şerife Çaylı, Melek Eroğlu ve Fatma Özcan yaralandı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ömer Aksoy ile İrfan ve Gülperi Çaylı ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine, Melek Eroğlu, Fatma Özcan ve Şerife Çaylı ise Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.