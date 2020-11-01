Doğu Karadeniz'de yaylacılar köylerine dönüyor

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığının düşmesi ile yaylalarda konaklayan vatandaşların bir süre önce başlayan köy ve kentlere göç yolculuğu sürüyor. Bölgede bulunan çok sayıdaki yaylanın yemyeşil çayırlarında ilkbahardan itibaren hayvanlarını otlatan vatandaşların çoğu, yerleşim yerlerine dönüş hazırlıklarını tamamladı. Yaylacılar, güz mevsimi ile başlayan hazırlıklarının sona ermesi ile dönüş yoluna geçti.

Yayla evlerinin kapılarına kilit vuran yöre halkı, bir veya iki gün süren yolculuğun ardından kışı geçirecekleri evlerine ulaşıyorlar. Trabzon'un Kadırga Yaylası'nda ise bazı vatandaşlar asırlardır devam eden göç geleneğini sürdürüyor. Hayvanlarına rengarenk iplerle dokunan süsleri takan vatandaşların göç yolculuğu, renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Süslerin yapımını anneannemden öğrendim"

Ailesiyle ilkbaharı ve yazı geçirdikleri Kadırga Yaylası'ndan Beşikdüzü ilçesine bağlı Çakırlı köyüne gidecek Ünal Kılıç, AA muhabirine, göç için bir gün önceden hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yayladan dönüş yolculuğu için hayvanları yıkadıklarını ve süslediklerini anlatan Kılıç, "Hayvanlarımızı süsledik, bu süslerin bir kısmını da kendimiz yaptık. Bunların yapımını anneannemden öğrendim. Süsleri her zaman takmıyoruz. Bunları yaylalara çıkışlarda ve inişlerde takarız." dedi.

Kılıç, yola çıkmak için sabaha karşı saat 03.00'te uyandıklarını ifade ederek, hayvanları yedirdikten sonra da yola çıktıklarını belirtti. Erikbeli ve Sazalanı yaylalarını geçtikten sonra dinlenmek için mola verdiklerini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Dinlendiğimiz yerde yemeğimizi yedik, hayvanlarımızın önüne biraz daha çayır koyarak onları da yedirdik. Sağılması gereken inekler sağıldı. Şalpazarı Şıhkıranı mevkisinde konaklayacağız. Sabah yine çok erken saatte kalkıp Sis Dağı'na, oradan İnişdibi'ne ineceğiz. Dizgine Yaylası'nı geçtikten sonra da Beşikdüzü Çakırlı köyüne varacağız."

Kazım Topal da 50 yıldır yayladan dönüşte hayvanlarla göç ettiğini söyledi. Yayladan göç sayesinde eski zamanları hatırladığını aktaran Topal, "Anılarım yad oluyor. Bu akşam konaklayacağız, Allah izin verirse de yarın evde olacağız." diye konuştu.

Topal, dağları gezmek, görmek gerektiğine işaret ederek, "Ben 76 yaşımdayım, Allah bu yollardan geçmeyi tekrar nasip etsin." ifadesini kullandı.