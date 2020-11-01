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- 01 Kas 2020 - 23:26

Düzce'de iki katlı ev yandı

Düzce Gölyaka Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmada söndürülen yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yanan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamamüstü köyünde Sadettin Türkel'e ait iki katlı evde yangın çıktı.

Köylülerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına, ihbar üzerine gelen Gölyaka Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmada söndürülen yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
# düzce, Gölyaka, yangın, Hamamüstü köyü

01 Kas 2020 - 23:26 AA Düzce- Asayiş

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