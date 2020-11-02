Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı
Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı. Mithatpaşa Mahallesi Ziraat Caddesi Sultan Sokak'ta bulunan Muhammed Kırboğa (21) ve Serhat Babayiğit (18), henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 genç, av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Ziraat Caddesi Sultan Sokak'ta bulunan Muhammed Kırboğa (21) ve Serhat Babayiğit (18), henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Av tüfeği ile yaralanan 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Babayiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.