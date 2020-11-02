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- 02 Kas 2020 - 00:28

Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı

Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı. Mithatpaşa Mahallesi Ziraat Caddesi Sultan Sokak'ta bulunan Muhammed Kırboğa (21) ve Serhat Babayiğit (18), henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 genç, av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Ziraat Caddesi Sultan Sokak'ta bulunan Muhammed Kırboğa (21) ve Serhat Babayiğit (18), henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeği ile yaralanan 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Babayiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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02 Kas 2020 - 00:28 AA Kayseri- Asayiş

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