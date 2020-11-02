02 Kas 2020 - 22:58
Son Dakika: Yalova'da tersanede patlama: 5 yaralı
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. İddiaya göre, ilçedeki bir tersanede kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Olayda yaralanan 5 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.