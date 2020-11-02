Son Dakika: Yalova'da tersanede patlama: 5 yaralı

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. İddiaya göre, ilçedeki bir tersanede kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Olayda yaralanan 5 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.