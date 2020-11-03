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- 03 Kas 2020 - 02:51

Sakarya'da fabrika yangını

Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan ambalaj fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir ambalaj fabrikasında çıka yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan ambalaj fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, fabrikada hasar oluştu.
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03 Kas 2020 - 02:51 AA Sakarya- Asayiş

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