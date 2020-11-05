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- 05 Kas 2020 - 12:23

Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı

Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaraland

Elif Duman
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Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için çalışan işçilerin hiltiyle kapağı açtığı sırada gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
# Beşiktaş, patlama, sağlık

05 Kas 2020 - 12:23 AA İstanbul- Asayiş

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