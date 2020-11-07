Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında yeni sezonda ekrana gelmeye başlayan Arıza dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yapım yayınlandığı ilk günden bu yana seyirciden yoğun ilgi görüyor. Aksiyon dolu sahneleri ile de ilgi çeken Arıza dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00'da ekrana geliyor.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Arıza dizisinin başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan oynuyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda deneyimli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da yer alıyor. Taksicilik yapan Ali Rıza'nın bir gecede değişen hayatının ve suç dünyasına girişinin anlatıldığı dizi her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitliyor. Arıza dizisi sürükleyici hikayesi ve tempolu sahneleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Arıza Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Arıza dizisinin son bölümü geçen hafta yayınlandı. Geçen hafta ekrana gelen 8. bölümde Ali Rıza ve Haşmet yine birçok macera atlattı. Dizi 8. bölümü ile heyecanı yükseltmeye devam ederken, Ali Rıza ve Halide cephesindeki gelişmeler ise yürek burktu.

Arıza dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Ali Rıza moloz yığınlarının içinden kurtulmayı başarır. Ferit ve Hasan'ın yardımı ile kendine gelen Ali Rıza, biran önce Burak'ı öldürmek ister. Ali Rıza Burak'ı öldürmek için harekete geçmişken Haşme ona engel olur. Çok daha büyük problemleri olduğunu anlatan Haşmet için öncelik kızı Halide'yi ve konsorsiyumdaki diğer kişilerin ailelerini korumaktır. Herkesin ailesini korumak için zorlu bir görevin başına geçen Haşmet, bu işte Ali Rıza'nın yardımına ihtiyaç duyar. Ali Rıza'nın görevi Haşmet'in emirlerini harfiyen yerine getirmektir. Tüm bu karışıklığın arasında Halide ise doktorluk için başvurduğu yardım kuruluşundan kabul alır. Yurt dışında olan bu yardım kuruluşuna gidip gitmemek konusunda ise kafası karışıktır. Görev başına geçen Haşmet ve Ali Rıza'yı beklemedikleri yeni bir sürpriz beklemektedir.

Arıza Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin geçen haftaki bölümünden sonra Haşmet ve Ali Rıza'nın nasıl kurtulacağı büyük merak konusu oldu. Bununla beraber yayınlanan 9. bölüm fragmanında Halide ve Ali Rıza yakınlaşması da dikkat çekti. Sevilen dizinin merakla beklenen 9. bölümü 8 Kasım Pazar akşamı Show TV'de ekrana gelecek.