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- 13 Kas 2020 - 07:50

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kurallarını anımsatan video paylaştı

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaştı.

Koca, ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."
# Sağlık Bakanı Koca, Coronavirüs, tedbir, maske, mesafe, Covid-19, sağlık

13 Kas 2020 - 07:50 AA Ankara- Sağlık

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