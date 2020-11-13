Anasayfa/

Video Galeri /

/ 13 Kas 2020 - 07:50

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kurallarını anımsatan video paylaştı

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."