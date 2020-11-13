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- 13 Kas 2020 - 09:03

Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Kasım 2020 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 13 Kasım canlı izle, Müge Anlı son bölüm izle araştırmalarını yapan kişiler, ekranların en sevilen programlarından Müge Anlı’ya ulaşmak istiyor. Haberimiz üzerinde gerek canlı yayın linklerine, gerekse program videolarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tam 15 sezondur büyük bir hızla devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım canlı izle ve Müge Anlı son bölüm tek parça izle özelliğiyle; Müge Anlı’nın son programını görebilirsiniz.

Elif Duman
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Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Kasım 2020 Cuma ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sevilen gündüz kuşağı programı yayınlanan her bölümü ile reyting rekorları kırıyor. Programa konu olan çarpıcı olaylar ise Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen gündüz kuşağı programında birbirinden çarpıcı olaylar ele alınıyor. Uzun yıllar boyunca birçok şüpheli cinayeti aydınlatan Müge Anlı ve ekibi, kayıpları bulmaya devam ediyor. Çeşitli olaylardan mağdur olmuş birçok kişinin katıldığı programda konuşulan gündemler izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Programın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenen Müge Anlı ise hem programı ile hem de sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiriyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 12 Kasım Programında Neler Yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde yine çarpıcı gelişmeler yaşandı. Günlerdir aranan Uysal çifti ile ilgili inanılmaz gerçekler ortaya çıktı. Programda yaşanan gelişmeler izleyiciye bu kadar da olmaz dedirtti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının çarpıcı gündemleri arasında yer alan Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin kaybı ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Uysal çiftinin kaybolmasında şüpheli konumunda olan Kadir ve Bünyamin Altınay’ın çifti öldürdüğü anlaşıldı. Zeliha Uysal’ın kardeşleri tarafından öldürülmesi izleyenleri şoka soktu. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında 16 gündür aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin kuyudan çıkan cesetlerini çocukları teşhis etti. Çiftin Zeliha Uysal’ın kardeşleri tarafından öldürüldüğü de ortaya çıktı. İnanılmaz olay Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturdu. Programın 12 kasım gündemlerinden diğeri ise dolandırıcı gelin Seren oldu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 13 Kasım Gündemleri Neler?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün yayınlanan bölümünde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin öldürüldüğünün ortaya çıkması ile bir konu daha kapatılmış oldu. Programın bugün yayınlanan bölümünde sahte gelin Seren ve mağdurlarının durumu konuşulmaya devam edilecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni bölümü bugün saat 10.00’da ATV’de.

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13 Kas 2020 - 09:03 - Müge Anlı Haberleri

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