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- 13 Kas 2020 - 09:09

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Kasım canlı izle, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah son bölüm izle araştırmalarını yapan kişiler, ekranların en sevilen programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a ulaşmak istiyor. Haberimiz üzerinde gerek canlı yayın linklerine, gerekse program videolarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Elif Duman
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Kasım 2020 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Sabah saatlerinin eğlenceli ve coşku dolu programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yepyeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Global Medya’nın yapımcılığını üstlendiği program hem eğlenceli hem de bilgilendirici içeriği ile izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen gündüz kuşağı programı hafta içi her gün saat 09.45’te Star TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Demet Akalın ve Alişan’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı renkli konu ve konukları ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Programın her bölümünde sanat ve müzik dünyasının ünlü isimleri ağırlanıyor. Müzik şöleni yaşanan programda konuklar çok özel açıklamalar yapıyor. En güncel magazin haberlerinin ekrana geldiği gündüz kuşağı programında astrolojiden mutfağa, sağlıktan psikolojiye birçok konu konuşuluyor. Zengin içeriği ile eğlenceli saatler sunan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 12 Kasımda Neler Oldu?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün yayınlanan bölümünde yine birbirinden renkli konuklar stüdyoya geldi. Birçok konunun konuşulduğu 12 Kasım programında gündem konuları ve magazin haberleri izleyici ile buluştu. Kalabalık konuk kadrosu ile de ilgi çeken program dün yayınlanan bölümü ile eğlenceli saatler sundu.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 12 Kasım konukları Sibel Bilgiç ve Ekin Uzunlar oldu. Özel açıklamaları ile programa damga vuran konuklar ve müzik şöleni keyifli dakikalar yarattı. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının diğer bir konuğu ise Uzman Psikolog Ramazan Saygın Şimşek oldu. Birçok psikolojik konu ile ilgili izleyiciyi aydınlatan psikoloğun açıklamaları ilgi ile dinlendi. 12 Kasım konukları arasında mutfaktaki hünerleri ile sevilen anne kız Çiğdem ve Sude Öğütçü de vardı. Ekonomik ve lezzetli tarifler veren ikili programa renk kattı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 13 Kasım Konukları Kim?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 13 Kasım konukları henüz belli değil. Konukların gizemini koruduğu program bugün saat 09.45’te ekrana gelecek.

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13 Kas 2020 - 09:09 - Dizi Fragmanları

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