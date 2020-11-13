Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Kasım 2020 Cuma ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarında 12 sezondur yayınlanan Esra Erol’un reality programı Türkiye’nin gündemini belirleyen olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Ele aldığı her gündem ile olay olan Esra Erol sosyal medyada da en çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. Hafta içi her gün Müge Anlı İle Tatlı Sert programından sonra ekrana gelen Esra Erol’un reality programı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Program saat 16.20’de ATV ekranlarında ekrana geliyor.

Esra Erol’un sunumu ile yayınlanan programda akıl almaz olaylar ekrana taşınıyor. Aldatılan, kandırılan ya da yıllardır görmediği ailesini arayan birçok kişinin katıldığı programda gerçekler ortaya çıkıyor. Esra Erol ve ekibi uzun yıllardır olduğu gibi bu sezonda kayıpları bulmaya ve aileleri bir araya getirmeye devam ediyor. Sevilen reality programın yeni gündemleri ise merakla bekleniyor. Programı ile birçok mağdura yardım eden Esra Erol içinde bulunduğu yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile de gündem olmaya devam ediyor.

Esra Erol 12 Kasım Programında Neler Oldu?

Esra Erol’un dün ekrana gelen 12 Kasım programında yine inanılmaz olaylar ekrana taşındı. Programın gündemleri ile ilgili birçok gelişmenin de yaşandığı 12 Kasım programı izleyiciyi ekrana kilitledi.

Esra Erol’un 12 Kasım programında günlerdir annesini arayan Utku ve oğlunu reddeden Fikriye hanım ile ilgili yeni gelişmeler ekrana geldi. Konu ile ilgili günlerdir yorum yapmayan Fikriye hanım sonunda yaşananları anlatmaya başladı. Programın diğer gündemi ise engelli çocuğunu bırakıp evi terk eden Nurcan hanım oldu. Abdullah Bey eşi Nurcan hanımın bulunmasını ve boşanmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde konuşulan olayla ilgili Nurcan hanım da konuşmaya başladı. Esra Erol’un 12 Kasım programında yeni gündemlerde ekrana geldi. Bebeğini 5 aylıkken abisi Musa’ya bırakan Leyla, 1,5 yıl sonra geri almak istedi. Bebeği vermek istemeyen abi Musa ve yenge Nihal ise bebeğin kendilerinin olduğunu iddia ediyor. Canlı yayında yüzleşecek olan üçlünün açıklamaları izleyenleri şaşırttı.

Esra Erol 13 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un 13 Kasım programında Abdullah Bey ve eşi Nurcan yüzleşecek. Programın diğer gündemlerindeki gelişmelerin de ekrana geleceği Esra Erol bugün saat 16.20’de ATV’de.