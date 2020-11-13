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- 13 Kas 2020 - 11:21

Ramo Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ramo 20. Bölüm izle, Ramo son bölüm izle en çok aratılan Google verileri arasında yer almaktadır. Sizlerde Ramo dizisini reklam olmadan izlemek istiyorsanız Ramo 20. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak aralıksız dizi hazzı yaşayabilirsiniz. İşte tüm detayları ile Ramo 20. Bölüm izle ve Ramo 20. Bölüm fragmanı…

Elif Duman
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Ramo Dizisi 20. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının iddialı yapımlarında Ramo yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Ramo dizisi heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile büyük ilgi görüyor. Bu sezonda başarılı şekilde devam eden yapım izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizi Ramo her hafta cuma günleri saat 20.00’da Show TV’de yeni bölümleri ile yayınlanıyor.

Cuma günlerinin iddialı yapımları arasında yer alan Ramo dizisinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İdil Fırat ve İlker Aksum gibi isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dizi hikayesi ile de ilgi çekmeye devam ediyor. Adanalı bir genç olan Ramo’nun adalet ararken suç dünyasına girmesini anlatan dizi aksiyon dolu sahneleri ile seviliyor. Her bölümde heyecanın zirveye çıktığı Ramo dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Ramo Dizisi 19. Bölümde Neler Yaşandı?

Ramo dizisi geçen hafta 19. Bölümü ile yeniden ekrana geldi. Ramo’nun vurulmasından sonra yaşanacakların merak edildiği dizinin 19. Bölümünde heyecan ine zirveye çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Ramo ile Sibel ortaklığı da dikkat çekti.

Ramo dizisinin geçen hafta yayınlanan 19. Bölümde vurulmasının üzerinden haftalar geçen Ramo, Kaman’ın peşine düşmeye hazırdır. Kaman sırrını çözmek için kolları sıvayan Ramo, Sibel’in getirdiği bilgi ile yeni bir plan yapmak zorunda kalır. Doğu Cihangir’in uzun zamandır aradığı Yavuz’u bulur. Cihangir Yavuz’un bulunmasına sevinirken kimsenin anlayamadığı şekilde Yavuz’a dokunulmazlık verir.

Bunu öğrenince şok olan Sibel ise hemen Ramo’ya gider. Ramo’ya Yavuz’un dokunulmazlık aldığını söyleyen Sibel kısa sürecek bir ortaklık başlatmış olur. Yavuz’un dokunulmazlık aldığını öğrenen Ramo ise hem bu işin hem de Kaman’ın sırrını çözmek için bir plan yapar. Cihangir ve Yavuz’un sonu olacak bu planın işe yaraması ile İstanbul’un en büyük mafyasını çökerteceğini düşünen Ramo büyük hayal kırıklığı yaşayacaktır. Cihangir İstanbul mafyasının sadece görünen kısmıdır.

Ramo Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramo dizisinin yayınlanan son bölümünden sonra Ramo’nun planının işe yarayıp yaramayacağı merak konusu oldu. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV’de.

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13 Kas 2020 - 11:21 - Dizi Fragmanları

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