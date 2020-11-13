Hercai Dizisi 47. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hercai Dizisi 47. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

İkinci sezonu ile ekrana gelen Hercai dizisi şaşırtan gelişmeler ile seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizi heyecan dolu hikayesi ile izleyicisini ekrana çekiyor. Sezonun en güçlü yapımları arasında gösterilen Hercai dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni topluyor. Sevilen dizi her hafta cuma günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

ATV’nin en başarılı yapımları arasında yer alan Hercai dizisinin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin oynuyor. Sevilen başrol oyuncularının yanı sıra Serhat Tutumluer, Ayda Aksel ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin de kadrosunda bulunduğu dizinin çekimleri Mardin’de yapılıyor. Hercai dizisi senaryosu ile de ilgi çekiyor. Dizide intikam ile başlayan tutkulu bir aşkın zorlu mücadelesi anlatılıyor. Reyyan ve Miran’ın imkansız aşkları için herkesi karşılarına alarak mücadele ettiği dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Hercai Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

Hercai dizisi geçen hafta yayınlanan bölümü ile izleyiciye yine heyecan dolu anlar yaşattı. Miran Reyyan aşkının doludizgin devam ettiği bölümde, Miran’ın ortaya çıkardığı gerçekler ise izleyenleri şaşırttı.

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen 46. bölümünde Reyyan ve Miran yeniden Aslanbey konağına döner. Bu hamleye sevinmeyen Azize karşısında gördüğü yeni Reyyan karşısında da şok olur. Konağa daha güçlü ve bambaşka biri olarak dönen Reyyan’ın kendisini ezdirmeye niyeti yoktur. Dengelerin değişmesi ile ne yapacağını bilemeyen Azize bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan’ı kontrol etmeye çalışır. Bu sırada Miran ise Aslan’ın geçmişle nasıl bir bağlantısı olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Fırat’tan da yardım alan Miran Aslan hakkındaki gerçekleri araştırmaya başlar. Tüm bu karışıklığın içinde Miran Reyyan’ı sürprizler ile şaşırtmaya devam eder. Her şeye rağmen ikili doludizgin aşklarını yaşarlar.

Hercai Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin son bölümünde Miran’ın Aslan hakkındaki gerçekleri öğrenmesi ile ortalık karışmıştı. Dizinin yeni bölümünde Aslan’ın atacağı adımlar ise merak ediliyor. Hercai dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.