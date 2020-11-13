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- 13 Kas 2020 - 12:17

Babil Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Milyonları ekrana kilitleyen Babil dizisinin yayınlanan bölümlerini izlemek istiyorsanız Babil son bölüm izle, Babil 19. Bölüm izle makalemizle; çok sevilen Babil dizisinin son bölümünü izleyebilir ve dizi ile ilgili bütün detaylara kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Babil 19. Bölüm tek parça izle kısmı ile Babil dizisini reklamsız izleyebilirsiniz. Babil dizisinin yayınlanan fragmanına bakmak için ise sitemizde yer alan erişim kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Babil Dizisi 19. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının güçlü yapımlarından Babil yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi ilk bölümünde itibaren büyük ilgi ile takip ediliyor. Farklı hikayesi ile ilgi çeken dizi sırlarla dolu bölümleri ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Babail dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma günleri saat 20.00’da Star TV’de izleyicisi ile buluşuyor.

Yeni sezonda da tüm hızı ile ekrana gelen Babil dizisinin güçlü oyuncu kadrosu ve farklı senaryosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Babil dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak ve Nur Fettahoğlu gibi isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosunun yanı sıra ilginç senaryosu da merakla izlenen Babil dizisinde işten atılan ve oğlunun hasta olduğunu öğrenen İrfan’ın girdiği tehlikeli yol ve bu yolda yaşadıkları anlatılıyor. Dost ve düşmanın sürekli değiştiği dizide yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

Babil Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

Babil dizisi geçen hafta 18. Bölümü ile ekrana geldi. Sırların ve savaşın hiç bitmediği dizi son bölümü ile de izleyicide şaşkınlık yarattı. İrfan yeni stratejisi ile düşmanlarına kafa tutmaya devam ederken beklemediği darbeler alıyor.

Babil dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde İrfan canından çok sevdiği oğlu Deniz’in sorduğu sorular karşısına cevapsız kalır. Hayatlarındaki Egemen değişikliğine alışamayan Deniz, kafasındaki soruların cevaplarını İrfan da bulmaya çalışır. İrfan Deniz’e karşı nasıl davranacağını bilemezken, Egemen ise Deniz’in velayetini almak için dava açmak ister.

İrfan’a karşı suçlu hisseden Eda ise emin olamaz. Bu sırada Süleyman da düştüğü tuzak ile ilgili İlay’dan şüphelenmeye başlar. İrfan’a yardım ettiğini düşündüğü İlay ile Süleyman arasında soğuk savaş başlar. Ayşe ise İrfan hakkında yeni bir şey daha öğrenir. Bu bilgi ile kalbi yeniden İrfan’a ısınan Ayşe duyguları ile başetmeye çalışır. İrfan düşmanlarına karşı her adımda yeni avantajlar sağlarken Egemen’den gelen son hamle ile bu işi bitirmeye karar verir.

Babil Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Babil dizisinin son bölümünden sonra Egemen ve İrfan savaşının kazananı merak ediliyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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13 Kas 2020 - 12:17 - Dizi Fragmanları

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