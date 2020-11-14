Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Kas 2020 - 08:36

FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı Sezer'in, FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlendi

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ( FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Çankaya'ya bağlı Ata Mahallesi'nde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- FETÖ'ye bağlılığı en üst seviyede olan "A5" kategorisinde bulunuyor

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Yüksel Sezer'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlenen Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde olduğu ortaya çıktı.

Sezer'in Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde de "usulsüz dinleme" konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı öğrenildi.

- FETÖ organizasyonuyla düzenlenen protesto eylemlerine katılmış

Bu arada yapılan soruşturmada eski emniyet müdürü Yüksel Sezer'in, 2015 yılında FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'nde düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılma kararını protesto gösterilerine katıldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında Sezer'in katıldığı 8 ayrı protesto gösterisindeki görüntüleri de yer aldı.

Ayrıca Sezer'in kendisiyle irtibatlı olan örgüt üyelerine üzerlerindeki mal varlıklarını kaçırmak adına üçüncü şahıslara devretmelerine ilişkin yönlendirme yaptığı öğrenildi.

# ankara, Emniyet müdürü, FETÖ, operasyon, polis, Yüksel Sezer

14 Kas 2020 - 08:36 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı mask
Ankara'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı
Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç son yolculuğuna uğurlandı mask
Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'de konuştu! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'de konuştu!
İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü mask
İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor - "Lütfen bu hastalığı ciddiye alın, gerçekten piyango gibi bir hastalık" mask
Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor - "Lütfen bu hastalığı ciddiye alın, gerçekten piyango gibi bir hastalık"
Diyarbakır anneleri evlatlarına "Teslim ol" çağrısında bulundu mask
Diyarbakır anneleri evlatlarına "Teslim ol" çağrısında bulundu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL