Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 15 Kasım Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarında ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran Öğretmen dizisi final yapıyor. İlk bölümünden beri ilgi ile izlenen ve Türkiye’de yapılmış en iyi uyarlamalar arasında gösterilen öğretmen dizisinin final bölümü bu akşam ekrana gelecek. Sevilen dizinin reytingler yüzünden kısa süren ekran hayatına nasıl veda edeceği ise merak ediliyor. Her hafta pazar günleri FOX TV’de yeni bölümleri ile ekrana gelen Öğretmen dizisi, 15 kasım pazar akşamı son kez yayınlanacak.

Küçükkapı Lisesi’nde öldürülen bir öğrencinin katilini bulmak için sıra dışı yöntemi ile inanılmaz olaylara imza atan fizik öğretmeni Akif Erdem’in hikayesinin anlatıldığı Öğretmen dizisinin başrolünü İlker Kaleli üstleniyor. Dizide İlker Kaleli’ye Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin gibi ünlü isimler de eşlik ediyor. İlk bölümü ile ekrana damgasını vuran Öğretmen dizisi konusu ile ilgi çekmişti. Farklı senaryosu ile gündeme oturan dizi reytinglerden dolayı erken final kararı aldı. Öğretmen dizisinin final bölümü ise merakla bekleniyor.

Öğretmen Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?

Öğretmen dizisi geçen hafta 8. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin yayınlanan sön bölümünde Akif’in kafa karışıklıkları dikkat çekti. Çok emin bir şekilde başladığı bu yolda kafası karışan Akif Erdem’in alacağı karar ise merak edildi.

Öğretmen dizisinin geçen hafta ekrana gelen 8. bölümünde Akif Erdem Taner ile yüzleşir. Taner ile konuştuktan sonra kafası karışan Akif’in çok az zamanı kalmıştır. Akif Erdem’in bu süre içinde öğrencilerini ve kendini haklı olduklarına inandırması gerekmektedir. Kafası karışmış olan Akif bunu nasıl yapacağını bilemez. Akif Erdem kendi kafa karışıklıkları ile mücadele ederken Zeynep ise yaşananları hatırlamaya başlar. Hafızası yerine gelen Zeynep, Akif ile konuşarak onu ikna etmek ister. Çok kısa zamanlarının kaldığı bu durumda Zeynep’in Akif’e yetişip yetişemeyeceği ise merak ediliyor.

Öğretmen Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Öğretmen dizisinin yayınlanan son bölümünden sonra Akif Erdem’in sonu merak edilmeye başlandı. Her şeyin ortaya çıkacağı final bölümü ile Öğretmen dizisi bu akşam saat 20.00’da FOX TV’de.