MSB'den Azerbaycan ordusu için özel video
MSB'nin Twitter hesabından "Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve onların kahraman ordusunun kahraman askerlerine ithaf olunur." notuyla paylaşılan videoda, Türk ve Azerbaycan askerinin görüntülerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan ordusunun askerlerine ithafen özel bir video hazırladı.
MSB'nin Twitter hesabından "Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve onların kahraman ordusunun kahraman askerlerine ithaf olunur." notuyla paylaşılan videoda, Türk ve Azerbaycan askerinin görüntülerine yer verildi.
Videodaki görüntülere "Komando Andı" eşlik ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.