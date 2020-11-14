Foseptik çukuruna düşen 4 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Köpek yavrularının foseptik çukuruna düştüğünü görenler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, el feneriyle yerlerini tespit ettikleri yavruları yakalama aparatıyla çukurdan çıkardı.
Van’ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen 4 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yumruk Mahallesi'nde bulunan metruk evin bahçesinde köpek sesleri duyan çevredekiler harekete geçti.
Köpek yavrularının foseptik çukuruna düştüğünü görenler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, el feneriyle yerlerini tespit ettikleri yavruları yakalama aparatıyla çukurdan çıkardı.
Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından çukurun üzerini kapattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.