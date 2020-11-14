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- 14 Kas 2020 - 19:56

Foseptik çukuruna düşen 4 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Köpek yavrularının foseptik çukuruna düştüğünü görenler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, el feneriyle yerlerini tespit ettikleri yavruları yakalama aparatıyla çukurdan çıkardı.

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Van’ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen 4 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yumruk Mahallesi'nde bulunan metruk evin bahçesinde köpek sesleri duyan çevredekiler harekete geçti.

Köpek yavrularının foseptik çukuruna düştüğünü görenler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, el feneriyle yerlerini tespit ettikleri yavruları yakalama aparatıyla çukurdan çıkardı.

Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından çukurun üzerini kapattı.
# fosseptik çukuru, itfaiye, köpek yavrusu, Kurtarma, Özalp

14 Kas 2020 - 19:56 AA Van- Yaşam

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