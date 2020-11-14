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- 14 Kas 2020 - 20:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sakarya kongresine katıldı

Babacan, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde partisinin il başkanlığı hizmet binasının açılışına katıldı.Ardından kent merkezindeki esnafa ziyarette bulunan Babacan, vatandaşlarla sohbet etti.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi, kadınlarla gençlerle çiftçilerle emeklilerle öğretmenlerle işçilerle ve esnafla eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktı." dedi.

Babacan, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde partisinin il başkanlığı hizmet binasının açılışına katıldı.Ardından kent merkezindeki esnafa ziyarette bulunan Babacan, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin 1. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Babacan, tarih dolu, yayla, göl, orman, şifalı sularıyla doğa mucizesi, sanayi ve tarımıyla son derece dinamik il olan Sakarya'dan seslendiğini söyledi.

Babacan, DEVA Partisi olarak 9 Mart'ta yola çıktıklarını, partinin hazır olduğunu belirterek, "DEVA Partisi kadınlarla gençlerle çiftçilerle emeklilerle öğretmenlerle işçilerle ve esnafla eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Artık Türkiye'nin ve Sakarya'nın DEVA'sı var ve biz hepimiz hazırız." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle girilen seçimde il başkanlığına mevcut başkan Mehmet Erdoğan seçildi.

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14 Kas 2020 - 20:00 AA Sakarya- Siyaset

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