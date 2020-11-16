Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Kasım 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol yeni bölümleri ile hız kesmeden yayınlanıyor. Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programında akıl almaz olaylar gündeme geliyor. Sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programından sonra yayınlanıyor. Esra Erol’un reality programı hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen reality programında akıl almaz olaylar ekrana taşınıyor. Birçok mağdurun başvurduğu reality programında Esra Erol ve ekibi bu sezonda titizlikle çalışmaya devam ediyor. Aldatılma olaylarından kayıplara birçok gündemi ekrana taşıyan Esra Erol, dağılmış aileleri bir araya getiriyor. DNA testleri ile gerçekleri gün yüzüne çıkaran ünlü sunucu programında ele aldığı olaylarla sık sık gündeme geliyor. Esra Erol programının yanı sıra içinde bulunduğu yardım kampanyaları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Esra Erol 13 Kasım Cuma Programında Neler Yaşandı?

Esra Erol’un 13 kasım programında yine birbirinden çarpıcı gündemler ekrana gelmeye devam etti. Sevilen gündüz kuşağı programının son bölümünde akıl almaz olaylar ve yeni gelişmeler ekrana geldi.

Esra Erol’un 13 kasım programında 5 yaşında kanserle mücadele ederken terk edilen Emre’nin hikayesi ekrana taşındı. 13 yıl sonra kendisini terk eden annesini bulmak için Esra Erol’a katılan Emre annesi ile canlı yayında yüzleşmek ve 13 yılın hesabını sormak istiyor. Esra Erol’un 13 kasım gündemlerinden biri ise oğlunun eski kız arkadaşı ile kaçan Ali oldu. Fadime hanım oğlunun eski kız arkadaşı ile kaçan kocası Ali’nin bulunmasını istiyor. Kocaya kaçıyoruz diye not bırakan Hüsniye ve Bahar’ın gizemli kaçışları da 13 kasım programında ekrana geldi. Çocuklarını ve kendisini terk edip giden eşinden boşanmak isteyen Nihat Bey de programın gündemlerinden biri olmaya devam etti.

Esra Erol 16 Kasım Pazartesi Gündemleri Neler?

Esra Erol’un 16 kasım günü yayınlanacak programında Emre ve annesi Leyla’nın yüzleşmesi devam edecek. Hüsniye ve Bahar ile ilgili yani ayrıntıların seyirci ile paylaşılacağı bölüm bugün saat 16.20’de ATV’de.