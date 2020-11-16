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- 16 Kas 2020 - 16:58

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Elif Duman
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erhan Z. idaresindeki 44 FS 420 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Fuar Alanı yakınlarında, Mustafa A. yönetimindeki 06 GA 3789 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erhan Z, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erhan Z'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
# adıyaman, ölü, trafik kazası, sağlık

16 Kas 2020 - 16:58 AA - Asayiş

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