Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Kasım 2020 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Kasım 2020 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Global Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı neşe dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen sabah programı zengin içeriği ile seyirciyi ekrana çekmeyi başarıyor. İlk bölümünden beri renkli konsepti ile sevilen program hem eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı hafta içi hergün saat 09.45’te Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Star TV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan programın sunuculuğunu magazin dünyasının dobra isimlerinden Demet Akalın ve yakın arkadaşı Alişan paylaşıyor. Sevilen ikilinin eğlenceli sunumu ile ekrana gelen gündüz kuşağı programına her bölüm birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Ünlü isimlerin çarpıcı açıklamalar yaptığı programda birçok konu konuşuluyor. Müzik ziyafeti ile izleyiciyi ekrana çeken Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında mutfaktan magazine, sağlıktan astrolojiye birçok konu gündem oluyor. Eğlendiren ve bilgilendiren içeriği ile sevilen programın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 16 Kasım Programında Neler Yaşandı?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümünde yine neşe dolu dakikalar ekrana geldi. Magazin gündeminin en çarpıcı haberlerinin yorumlandığı 16 Kasım programında Alişan şarkıları ile stüdyoyu coşturdu. Demet ve Alişan ikilisinin müzik ve magazin ile neşe dolu dakikalar geçirdiği program izleyici tarafından ilgi ile takip edildi.

Hafta içi her gün ekrana gelen Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün yayınlanan bölümünde enfes yemek tarifleri izleyici ile buluştu. Lezzetli ve ekonomik tariflerin ekrana geldiği program da müzik ziyafeti de verildi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 17 Kasım Konukları Kim?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının konukları her bölümden sonra yayınlanan tanıtım filmi ile paylaşılıyor. Ancak 17 Kasım konukları henüz belli olmadı. 17 Kasım programı konukları gizemini korumaya devam ediyor. Program eğlence dolu bölümü ve sürpriz konukları ile bugün saat 09.45’te Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.