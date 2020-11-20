Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Kas 2020 - 23:31

Sarıkamışlı çocukların "kar" mutluluğu

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki sokak ve bahçelere çıkıp kartopu oynadı. Beyaza bürünen ilçede gönüllerince eğlenen çocukların yaşadığı mutluluk kızak keyfiyle arttı.

+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. İlçe hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesi ve ardından başlayan kar yağışı arabaların yanı sıra ağaç ve yolları da beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki sokak ve bahçelere çıkıp kartopu oynadı. Beyaza bürünen ilçede gönüllerince eğlenen çocukların yaşadığı mutluluk kızak keyfiyle arttı.

Çocuklardan Batuhan Üstündağ, kar yağdığı için çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı gördük sokağa çıktık. Arkadaşlarımızla kızakla kaydık, kartopu oynadık. Hep beraber çok eğleniyoruz. İnşallah sabaha kadar kar yağar." dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da etkisini sürdüren kar yağışı altında yürüyüşe çıktı.
# kar, kars, kış, Sarıkamış, İlk kar, kar topu, kardan adam

20 Kas 2020 - 23:31 AA Kars- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da "Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı! Bu akşam Ankara'da 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? mask
Ankara'da "Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı! Bu akşam Ankara'da 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı?
Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çocukluk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Babil Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Babil Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Babil Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL