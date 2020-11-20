Sarıkamışlı çocukların "kar" mutluluğu
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki sokak ve bahçelere çıkıp kartopu oynadı. Beyaza bürünen ilçede gönüllerince eğlenen çocukların yaşadığı mutluluk kızak keyfiyle arttı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. İlçe hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesi ve ardından başlayan kar yağışı arabaların yanı sıra ağaç ve yolları da beyaz örtüyle kapladı.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki sokak ve bahçelere çıkıp kartopu oynadı. Beyaza bürünen ilçede gönüllerince eğlenen çocukların yaşadığı mutluluk kızak keyfiyle arttı.
Çocuklardan Batuhan Üstündağ, kar yağdığı için çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı gördük sokağa çıktık. Arkadaşlarımızla kızakla kaydık, kartopu oynadık. Hep beraber çok eğleniyoruz. İnşallah sabaha kadar kar yağar." dedi.
Öte yandan, bazı vatandaşlar da etkisini sürdüren kar yağışı altında yürüyüşe çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.