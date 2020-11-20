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- 20 Kas 2020 - 23:35

Koronavirüs Tedavisinde Kullanılan O ilaç hakkında DSÖ'den Açıklama!

DSÖ: Remdesivir'in Kovid-19 hastalarının hayatta kalmalarına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt yok

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedavisinde kullanılan antiviral olan Remdesivir'in Kovid-19 hastalarının hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Remdesivir, şiddetli Kovid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu."ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 tanısı konmuş 7 bin hastaya dayandırdığı 4 farklı araştırma sonucuna göre, ilacın Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatırılanlara tavsiye edilmediği, hastaların ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair de hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunun veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını belirtmişti.

# "Remdesivir", DSÖ, Kovid-19, dünya, koronavirüs, sağlık

20 Kas 2020 - 23:35 AA - Sağlık

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