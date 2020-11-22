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- 22 Kas 2020 - 23:37

Ankara'da İlginç Kaza! Taksi evin çatısına devrildi: 1 yaralı

Ankara Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.

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Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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22 Kas 2020 - 23:37 AA Ankara- Asayiş

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