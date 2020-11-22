22 Kas 2020 - 23:37
Ankara'da İlginç Kaza! Taksi evin çatısına devrildi: 1 yaralı
Ankara Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.