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- 25 Kas 2020 - 19:57

Maradona öldü mü? Dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona kaç yaşında öldü?

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.

Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadesine yer verildi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.
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25 Kas 2020 - 19:57 AA - Spor

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