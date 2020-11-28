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/ 28 Kas 2020 - 19:34

Çukur 4.Sezon 13.Bölüm Fragmanı Yayında! Selim Ölüyor...

Çukur dizisi, yeni sezonuyla birlikte nefes kesen sahneler üretmeye devam ediyor. Cumali’nin sinirleri, Yamaç’ın kararlılığı ve bununla birlikte Çukur’un dominantlığı her geçen gün bir tık daha kırılıyor. Yayınlanan Çukur 4.Sezon 13.Bölüm Fragmanıyla birlikte; bir Pazartesi akşamı daha dolu dolu geçecek gibi duruyor. Çukur 13. Bölümde neler olacağını yayınlanan Çukur 4.Sezon 13.Bölüm Fragmanıyla net bir şekilde görebilirsiniz.